Η Τράπεζα Χανίων ενώνει τις δυνάμεις της με τον FEBEA

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί πλέον το νεότερο μέλος της οικογένειας του FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers), μετά την έγκριση της αίτησής της από την Γενική Συνέλευση του FEBEA, που συνήλθε για πρώτη φορά στην χώρα μας, μαζί με το Ετήσιο Συνέδριό του, στις 30 και 31 Μαΐου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο του οργανισμού διοργανώθηκαν από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την πρώτη Ελληνική Τράπεζα μέλος του FEBEA.



Ο FEBEA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2001 στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάπτυξη της ηθικής και κοινωνικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Στον FEBEA συμμετέχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 14 ευρωπαϊκές χώρες. Τα καινοτόμα και πρωτοποριακά αυτά ιδρύματα εργάζονται το καθένα στη χώρα του, προκειμένου να διαδώσουν τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάπτυξης ηθικών και αλληλεγγυητικών οικονομικών μοντέλων στον ευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτικό χώρο. Τα μέλη του FEBEA ενεργούν ως οικονομικός μοχλός για μια βιώσιμη, ενεργή και υποστηρικτική Ευρώπη, όντας εταίροι των πολιτών, των επιχειρηματιών και γενικότερα της κοινωνίας.



Μαζί με την Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε και το ετήσιο συνέδριο του FEBEA, με την συμμετοχή σημαντικών φορέων όπως ο υπουργός Οικονομίας και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης, o Βουλευτής Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μητράκος, οι οποίοι κατά τις ομιλίες τους εστίασαν στον σημαντικό ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών καθώς και στην διαμόρφωση του νέου πλαισίου, που θα διέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, έτσι ώστε αυτό να γίνει πιο ευέλικτο και να δίνει τη δυνατότητα στις κεφαλαιακά ισχυρές τράπεζες να αναπτύσσονται πέρα από τα τοπικά όρια, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξουν με ακόμη πιο δυναμικό και βιώσιμο τρόπο τις τοπικές κοινωνίες και την περιφερειακή ανάπτυξη.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, κ. Μιχάλης Μαρακάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε:



«Η συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στον FEBEA αποτελεί μεγάλη μας τιμή. Ο FEBEA ξεχωρίζει για την διαφορετικότητα των δράσεων και του χαρακτήρα του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η προώθηση και ανάδειξη της ηθικής και κοινωνικής χρηματοδότησης και της εναλλακτικής τραπεζικής, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Η αλληλεγγύη αποτελεί την έννοια γύρω από την οποία περιστρέφεται το όραμα, η αποστολή και συνεπώς οι δράσεις του FEBEA και των μελών της. Σε αυτό το σημείο, έρχεται και η απόλυτη σύγκλιση με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Γιατί ουσιαστικά η Τράπεζα Χανίων είναι πρωτίστως ένας τοπικά προσανατολισμένος συνεταιρισμός και μετά ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η αποστολή και οι αξίες μας διαπνέονται από την συνεταιριστική φιλοσοφία. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που ορίζει την ύπαρξη της Τράπεζάς μας. Εύχομαι από καρδιάς, η κοινή μας διαδρομή να είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον FEBEA και τα μέλη του. Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα από τις κοινές μας ενέργειες μπορούμε να συνεισφέρουμε στην βελτίωση του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια Ευρώπη καλύτερη, πιο δίκαιη αλλά και πιο ηθική».