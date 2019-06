Άρωμα Ισπανίας στο κέντρο της Αθήνας με γευσιγνωσίες κρασιών που είναι άγνωστα στους Έλληνες

Το Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ισπανικό Ινστιτούτο Εξαγωγών και Επενδύσεων ICEX διοργάνωσαν την Τετάρτη 12/6 στο Ξενοδοχείο Hilton Athens γευσιγνωσία ισπανικών κρασιών.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν λευκά και κόκκινα κρασιά, που σημειωτέον δεν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, από διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες της Ισπανίας με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και με πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής.

Τη γευσιγνωσία παρουσίασε ο γνωστός sommelier κ. Ανδρέας Ματθίδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Η εκδήλωση Spain in your Glass έγινε στο πλαίσιο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ Spain On your Plate, το οποίο από 7-16 Ιουνίου δίνει την ευκαιρία γνωριμίας με την ισπανική γαστρονομία στην Ελλάδα.