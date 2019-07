Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Ζύθου και ο Δήμος Ιλίου σας προσκαλούν στο μοναδικό και πρωτότυπο Κυκεών Folk Beer Festival 2019, στην Κεντρική Πλατεία Ιλίου, στις 29 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου.



Ο «Κυκεών», το αρχαίο ποτό των Ελλήνων που είχε ως βάση το κριθαρόζουμο και το κρασί, και εμπλουτιζόταν με βότανα, αλλά και κατσικίσιο τυρί ανάλογα με τον τόπο παραγωγής του, μετά από ένα μακρύ ταξίδι στην Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τα Ελευσίνια μυστήρια, την αγροτική ζωή και τα συμπόσια, θα είναι εκεί στη σύγχρονη εκδοχή του, σε περιορισμένη ποσότητα, σε συνεργασία με την Πατραϊκή Ζυθοποιία.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Πέμπτη 29 Αυγούστου

18:30μμ Φιλαρμονική Δήμου Ιλίου στους πεζοδρόμους της πόλης

19:00μμ Μουσικές στιγμές με την Φιλαρμονική Δήμου Ιλίου

20:00μμ Ελληνικό ροκ από τη νεανική μπάντα Γκρίζα Πόλη

20:30μμ New Wave Rock από τη νεανική μπάντα Bend Over

21:15μμ Εγκαίνια - χαιρετισμός δημάρχου και διοργανωτών

21:30μμ Cabaret Valentin

Κωμικά μονόπρακτα του Καρλ Βάλεντιν από την θεατρική ομάδα θεατρΙΛΙΟΝ σε σκηνοθεσία Σταμάτη Μπαντούνα

22:00μμ Το συγκρότημα Electraland σε ελληνικές και ξένες διασκευές Rock, Pop & Funk



Παρασκευή 30 Αυγούστου

18:30μμ Βραδιά με χρώματα, ακούσματα, χορούς Ελλάδας με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων

20:30μμ Οι Cross Spirit Band σε δικές τους συνθέσεις κλασσικού Rock & Blues με επιρροές από αμερικανικό και αγγλικό rock

21:20μμ Rockabillia - H εναλλακτική ομάδα τεσσάρων κοριτσιών σε Rock & Blues

22:00μμ Οι Electric Chair σε Heavy Grunge Rock μουσική



Σάββατο 31 Αυγούστου

19:30μμ Χοροί και μουσικές του κόσμου

20:45μμ Οι Woodpeckers Band σε μια δυναμική εμφάνιση Blues Rock

21:30μμ Οι Nick Sansis Stratosphere σ’ ένα δυναμικό κλασσικό και Hard Rock παίξιμο με χαρακτηριστικά groove

22:15μμ Η νέα μπάντα Fabulous VI σε ελληνικές και ξένες επιτυχίες ’80s & ’90s (Rock on, Pop up και Dance)



Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου

21:00μμ «Του Γιοφυριού της Άρτας», θεατροποιημένη δημοτική ποίηση. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ορίζων με την θεατρική ομάδα Εν Χορώ παρουσιάζουν με ιδιαίτερο τρόπο (υπερμεγέθεις κούκλες και ζωντανή μουσική) ένα εντυπωσιακό τέταρτο από τις «Παραλογές και Άσματα», Σκηνοθεσία Θοδωρής Οικονομίδης

21:30μμ Συναυλία με το Νίκο Φάκαρο

Νησιώτικο γλέντι για μικρούς και μεγάλους





Είσοδος δωρεάν

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη (29/08) - Παρασκευή (30/08): 18:00μμ-24:00

Σάββατο (31/08) - Κυριακή (01/09): 11:00πμ-00:30