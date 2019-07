FARMA-CHEM SA: Σπουδαία διάκριση στα Diamonds of the Greek Economy 2019

Η FARMA-CHEM SA διακρίθηκε ως μια από τις δυναμικότερες και υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2019», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη διάκριση, αναγνωρίζει τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες αντιστέκονται στις συνέπειες της κρίσης, εμφανίζοντας διαρκώς ανοδική πορεία. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα και η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Ταυτοχρόνως συνυπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιριών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η FARMA-CHEM SA επιλέχθηκε μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων της χώρας, με την εταιρεία να διακρίνεται για τα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφει τα τελευταία χρόνια καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη που παρουσιάζει εντός και εκτός συνόρων. Μεταξύ μεγάλων και σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας, η FARMA-CHEM SA ξεχώρισε για τη συνεχή ανάπτυξη, το σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, την αξιοσημείωτη εξωστρέφεια και τη συμβολή της στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με τη βράβευση αυτή, επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά πως η επιχειρηματική δραστηριότητα της FARMA-CHEM SA συνδέεται με υγιή αναπτυξιακή πορεία και με άριστους δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας, μέσα σε μία δύσκολη περίοδο οικονομικής ύφεσης για τη χώρα.

Σχετικά με τα βραβεία Diamonds of the Greek Economy

Πρόκειται για το ετήσιο φόρουμ υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που οργανώνει η εταιρεία New Times Publishing. Τα βραβεία «Diamonds Of The Greek Economy» αποτελούν έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς της ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ανάδειξη και βράβευση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Και Βιομηχανίων (ΣΕΒ) , παρευρέθηκαν πάνω από 400 επιχειρηματίες και στελέχη των υγιέστερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Πολιτείας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.