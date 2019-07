Η Γεωργία Ακριβείας στην Ιταλία γεννιέται μέσα από την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Η καναδική εταιρεία Okanagan Specialty Fruits Inc. (OSF) «λάνσαρε» πρόσφατα τη νέα γενετικά τροποποιημένη ποικιλία Arctic® Fuji η οποία πήρε έγκριση από το FDA (U.S. Food and Drug Administration). Τα τροποποιημένα μήλα είναι ακριβώς όπως τα συμβατικά Fuji με μία σημαντική διαφορά: Δε μαυρίζουν όταν τα κόψεις.