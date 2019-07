«Διαμάντι» της Ελληνικής Οικονομίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς

Με μία ακόμα βράβευση, που καταχωρεί τον αιωνόβιο Συνεταιρισμό της Ζαγοράς, ευρύτερα γνωστό από το εμπορικό σήμα «ZAGORIN», στις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, επικυρώθηκε η επιτυχημένη πορεία της Οργάνωσης.



Στις 10 Ιουλίου, ο προσφάτως εκλεγμένος Πρόεδρος, Ιωάννης Κράββαρης συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Συνεταιρισμού, παρέλαβε βραβείο - πιστοποίηση κατά τη διάρκεια του Forum Επιχειρηματικής Αριστείας «DIAMONDS OF GREEK ECONOMY 2019».



Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αυστηρή αξιολόγηση 10.000 (εκ των σημαντικότερων βάση κύκλου εργασιών) επιχειρήσεων η οποία κατέληξε στη παρουσίαση των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών βάση πέντε συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών.



Η όλη αξιολόγηση έγινε από το επιτελείο της New Times και την διαδικτυακή τράπεζα πληροφοριών New Times List η οποία ενημερώνεται καθημερινά και στην οποία εμπεριέχονται στοιχεία 20.000 εταιρειών. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων ανέρχεται περίπου στο 1.000.000.



Οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις Diamonds of the Greek Economy, απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση συνάντησης περίπου 700 επιχειρήσεων, η οποία έλαβε χώρα στο «Grande Bretagne Hotel Athens».



Στην εκδήλωση παρενέβησαν οι κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τρύφων Αλεξιάδης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Βασίλης Σπανάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Τέα Αντωνίου, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής.



Θετική έκπληξη για την αντιπροσωπεία του Συνεταιρισμού της Ζαγοράς, από τη φετινή διοργάνωση, η παρουσία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου - γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Νικήτα Πρίντζο και επίσης βραβεύθηκε για την επιτυχημένη πορεία του.



Ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς κρίνει ότι η παρουσία δύο αγροτικών παραγωγικών οργανώσεων από τη Μαγνησία στη διοργάνωση είναι δείγμα της ισχυρής συνεταιριστικής παράδοσης του Νομού και συγχαίρει δημόσια τους συναδέλφους του Βόλου.



Τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού συνόδευαν η Αντιπρόεδρος Δέσποινα Βαρούτα, ο σύμβουλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Χρυσάφης, ο Γενικός Διευθυντής Διονύσης Βαλασσάς και ο Αντώνης Πολίτης εργαζόμενος στο τμήμα επικοινωνίας του Συνεταιρισμού.



Η σημαντική διάκριση του Συνεταιρισμού, επισκιάστηκε βέβαια από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειες την ίδια ημέρα στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς. Παρά ταύτα, οι πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις υποδεικνύουν τελικά ότι οι ζημιές αφορούν μόνο συγκεκριμένες περιοχές καλλιέργειας που εντάσσονται στη γενικότερη γεωγραφική έκταση του Συνεταιρισμού.



Ωστόσο κρίνεται απαραίτητο οι διαδικασίες των εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ να προχωρήσουν σύντομα, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί. Γενικότερα, δεν αναμένεται να δημιουργηθεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη συνολική δραστηριότητα διακίνησης των εκλεκτών μήλων ZAGORIN κατά την εμπορική περίοδο 2019 -2020.



Για τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς, η βράβευση δεν είναι απλά μια επιχειρηματική καταξίωση, αλλά αποτελεί επιβράβευση του συνεργατικού μοντέλου παραγωγής και διακίνησης γεωκτηνοτροφικών προϊόντων, στο οποίο η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρότι οι ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών και τα χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα της χώρας θα έπρεπε να επιβάλλουν τη λειτουργία περισσότερων συνεταιριστικών σχημάτων.



Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, χαρακτηρισμένος ως πρότυπος εδώ και δεκαετίες, σε κάθε στρατηγική κίνηση που υλοποιείται, έχει ως παράλληλο στόχο την ανάδειξη των αξιών της συνεταιριστικής ιδέας.



Η επανεκκίνηση της συνεταιριστικής δραστηριότητας στη πατρίδα μας, μέσω υγιών οικονομικά και διοικητικά σχημάτων, κρίνεται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης.